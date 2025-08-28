نتنياهو: "مناقشات تجري الآن" حول نزع السلاح من جنوب سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن "مناقشات تجري الآن" لإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بشكل رئيس.

جاءت التصريحات ضمن فيديو بثه مكتب نتنياهو، وهو جزء من لقاء جمعه اليوم مع ممثلين عن الأقلية الدرزية في إسرائيل، وقال فيه: "هذه المناقشات تجري الآن، في هذه اللحظة تحديدا".

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت بعض ما جاء في اللقاء الذي جمع نتنياهو بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف، في قرية جوليس بمنطقة الجليل، وأشارت إلى أن نتنياهو هاجم الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً إن تل أبيب "ليست ساذجة بشأن من يسيطر على البلاد"، مبيناً أنه استخدم القوة لوقف ما وصفه بـ"المجازر التي تتعمق كل يوم"، على حد تعبيره.