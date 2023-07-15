وزير لبناني لـ "إرم نيوز": الموقف الأوروبي بشأن النازحين تعدٍ على سيادتنا

وحّدت توصيات البرلمان الأوروبي المتصلة بالإبقاء على النازحين السوريين في لبنان، مواقف بعض الأطراف السياسية في بيروت، المختلفة في الأصل، وإن تفاوتت درجات الإدانة من طرف لآخر.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، الأربعاء، بأغلبية أعضائه على قرار يدعم إبقاء ما يناهز مليوني نازح سوري في لبنان بسبب "عدم تلبية شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين"، ودعا السلطات اللبنانية إلى الامتناع عن ترحيلهم.

وقال وزير المهجَّرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في حديث لـ"إرم نيوز" إن "القرار الأوروبي يشكل تعديًا على السيادة اللبنانية، وتدخلًا في شؤون لبنان".

وأضاف شرف الدين: "القرار جائر ومجحف (..) موضوع النازحين في لبنان لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، والأوروبيون ليسوا من يتخذ القرار بتثبيت مليونين ومئتي ألف نازح في بلد صغير عدد سكانه 4 ملايين ونصف مليون نسمة".

واعتبر شرف الدين أن "القرار مشبوه، وله مآرب سياسية، ويأتي لفرملة مشروع العودة التي تنسقها وزارة المهجرين في لبنان مع السلطات في سوريا"، مشيرًا إلى زيارة مقررة له إلى سوريا للتباحث في آلية العودة الآمنة للنازحين، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين في هذا الشأن.

من جهته اعتبر المدير العام لشركة "ستاتيسكس ليبانون" ربيع الهبر لـ "إرم نيوز" أن "القرار الأوروبي يشكل توطئة لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني لإحداث خلل ديمغرافي من شأنه أن يهدد استمرارية لبنان بصيغته الحالية".

وقال الهبر: "لبنان هو الدولة الأولى التي تستقبل النازحين واللاجئين قياسًا إلى عدد السكان، فكل 1,88 لبناني يقابله نازح أو لاجئ. نسبة ولادات اللبنانيين تقدر سنويًا بـ 63 ألف ولادة، يقابلها 50 ألف ولادة سورية.. الولادات السورية ستتخطى اللبنانية خلال السنوات القليلة المقبلة".

وبحسب إحصاءات "ستاتيسكس ليبانون"، يبلغ عدد النازحين السوريين حاليًا نحو مليونين وأربعين ألف نازح، أضيف إليهم آلاف دخلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا.

وشدد الهبر على ضرورة التحرك لبنانيًا لمواجهة القرار الأوروبي من خلال "عقد مؤتمر حول موضوع النزوح، والتواصل مع سوريا لحله، لأن بقاء النازحين قرار سيُفرض بالإكراه على اللبنانيين، ويجب إيجاد مخارج في سبيل رفضه".