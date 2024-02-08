وفد "حماس" يصل إلى القاهرة لاستكمال محادثات التهدئة

أعلنت حركة حماس، الخميس، أن وفدًا منها وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار" مع إسرائيل. وفق وكالة الأناضول.

وقالت الحركة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "وصل صباح اليوم الخميس وفد من الحركة برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

والأربعاء، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول، عن موافقة حركة حماس على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقًا مفصلًا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءًا من الخطة.

وقالت المصادر إن رد حركة حماس على مقترح إطار باريس الذي قُدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من ثلاث مراحل، مدة كلّ منها 45 يومًا، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين، وتبادل الأسرى والجثث.