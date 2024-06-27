الدبيبة يبحث الترتيبات النهائية لإعادة فتح معبر "رأس اجدير" الحدودي

بحث عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، الأربعاء، الترتيبات النهائية لإعادة فتح معبر "رأس اجدير" الحدودي مع تونس.

جاء ذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن زيارة سيجريها الدبيبة لمدينة "زوارة"، الأحد، سيتم خلالها افتتاح معبر "رأس اجدير" الحدودي.

وجاء الاجتماع، الذي ضم وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وعدداً من المسؤولين، لمناقشة متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المعبر، المغلق منذ فترة طويلة نتيجة توترات بين ميليشات مسلحة.

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بالمعبر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

من جهته، أكد وزير الداخلية المُكلف على أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.

وقالت وزارة الداخلية الليبيبة، في بيان لها، حول الاجتماع، أن الحاضرين أكدوا الجاهزية الكاملة لإعادة افتتاح المعبر بعد إنجاز كافة الأعمال.