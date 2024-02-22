سقوط شاحنة في واد بالفلبين يخلف 15 قتيلاً
لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بعدما انحرفت شاحنة عن طريق متعرج وسقطت في واد يصل عمقه نحو 50 متراً في وسط الفلبين.
وقال ستيفن بولينار المتحدث باسم مكتب شرطة "نيجروس أورينتال" في تصريحات إذاعية: "لقد فقد السائق السيطرة... السماء تمطر منذ يومين، لذا كان الطريق زلقاً".
وذكر بولينار أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى منطقة الحادث بعد ظهر الأربعاء، وتم تحديد هوية جميع الركاب بالفعل، مضيفاً أن السائق يعالج في المستشفى وقد يواجه اتهامات.
وتقع حوادث طرق بشكل متكرر في الفلبين وسط غياب للحزم في تنظيم النقل العام، وضعف صيانة الطرق.