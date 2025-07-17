الشرع يتهم إسرائيل بخلق الفتن في سوريا ويؤكد عدم الانجرار لحرب جديدة

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تكون مكاناً لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهة تلك الفوضى بالوحدة، على حد قوله.

وشدد الشرع، في كلمة له تعليقاً على الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من اقتتال طائفي واعتداءات إسرائيلية، على أن "إسرائيل تسببت في تصعيد الوضع بتصرفاتها"، مؤكداً "رفض أي محاولات لتقسيم سوريا".

وقال الشرع: "أصبحنا أمام خيارين، إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا الداخلية. لسنا ممن يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن، ولن نسمح بجرّ سوريا إلى حرب جديدة".

وأضاف: "الكيان الإسرائيلي الذي عوّدنا دائماً على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء".

وتابع الشرع: "لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها. نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا، والسوريون بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم".

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وحول الأحداث الأخيرة، قال الشرع: "تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي وصراعات بين مجموعات خارجة عن القانون ونجحت في ضبط الأمن".

واستدرك الرئيس السوري قائلاً: "لكن الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أمريكية وعربية وتركية".

وأكمل: "كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن وقررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن".

وأردف الشرع: "أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا وسنحاسب كل من أساء وارتكب التجاوزات ضد المدنيين في السويداء".