تونس.. مذكرة إيداع رابعة بالسجن ضد "رجل النهضة" في القضاء

أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرة إيداع رابعة في السجن لوكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية البشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، "إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بتاريخ الأمس الأربعاء الـ28 من فبراير 2024، بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي".