تونس.. مذكرة إيداع رابعة بالسجن ضد "رجل النهضة" في القضاء
أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرة إيداع رابعة في السجن لوكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية البشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، "إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بتاريخ الأمس الأربعاء الـ28 من فبراير 2024، بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي".
وحسب المعلومات المتداولة فإن إصدار مذكرة الإيداع بالسجن الجديدة بحق البشير العكرمي يتعلق بقضية تحقيقية منشورة في حقه من أجل إتلاف أدلة لقضية جنائية ذات صبغة إرهابية، وفق ما نقلت الإذاعة.
يشار إلى أن مذكرة الإيداع بالسجن الجديدة للعكرمي تعد الرابعة التي تصدر بحقه.
وكانت السلطات الأمنية في تونس وضعت القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
والعكرمي، يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه.