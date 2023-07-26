بناء محطة نووية يتصدر مباحثات بوتين والسيسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين مصر وروسيا اكتسبت طابعًا ومكانة خاصة.

وأضاف بوتين خلال استقباله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "بعد شهر واحد بالضبط، نحتفل بالذكرى الـ 80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس".

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية في وقت سابق اليوم.

وتابع بوتين: "لدينا مشاريع كبيرة وقوية، لا سيما في قطاع الطاقة، أعني المشروع المعروف لبناء محطة للطاقة النووية".

وقال إن "كل شيء يتطور وفقًا لما ما هو مخطط، فقد نما، وفقًا لإحصاءاتنا، حجم التجارة بين بلدينا بنسبة 28.8% العام الماضي، و5 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث يقع ثلث حجم التجارة الروسية - الأفريقية مع مصر".

من جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "لدينا دائمًا موقف إيجابي تجاه جميع المبادرات والدعوات من جانبكم، والتي تتعلق بالتعاون والتفاعل متعدد الأطراف مع القارة الأفريقية".

وأضاف مخاطبًا بوتين: "بالطبع، نحافظ أيضًا في مجال رؤيتنا على التعاون في المجال الثنائي، كما أشرت سيادة الرئيس إلى المشروع الأساس لتعاوننا هو مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية".

وأكد السيسي عزم بلاده على تنفيذ المشروع، وإنشاء منطقة صناعية روسية، مضيفًا: "هناك أيضًا مشاريع أخرى يمكننا التحدث عنها بالتفصيل اليوم".

وأعرب السيسي عن ثقته بأن القمة الروسية - الأفريقية ستحقق نتائج مهمة.