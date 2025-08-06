وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي

ذكرت القناة العبرية السابعة وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون زار الحرم الإبراهيمي في الخليل؛ ما وصفته مصادر فلسطينية بأنه "اقتحام غير مسبوق".

وتأتي زيارة جونسون للحرم الإبراهيمي، التي وصفت بأنها "تاريخية"، بعد قرار إسرائيلي بنقل السيطرة على الحرم من الفلسطينيين إلى المستوطنين بعد سنوات من اقتسام السيطرة بينهما.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من تأكيد جونسون دعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال جولة له في مستوطنة أرئيل بالضفة.

وحظي رئيس مجلس النواب الأمريكي المجدد له منذ فترة، باستقبال حافل من قبل المستوطنين وقياداتهم لموقفه الداعم لهم.

ووفق تصريحات جونسون، فإن الضفة الغربية هي خط المواجهة لإسرائيل، ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ منها، وقال "حتى لو رأى العالم خلاف ذلك، فنحن ندعمكم".

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ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين فمن المتوقع أن يزور جونسون ووفده مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في قطاع غزة، كما فعل ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي قبل أيام.

وقبل رحيله من زيارته الطويلة التي تنتهي في الـ10 من أغسطس/ آب الجاري، من المقرر أن يلتقي جونسون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ.