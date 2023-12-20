كشف ملامح خطة المنطقة العازلة في غزة

شرعت إسرائيل في إقامة منطقة عازلة شمالي قطاع غزة، إذ تهدم 40 منزلاً وبناية يومياً، وفق ما ذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف".

وبحسب الصحيفتين، فإن "عمق المنطقة العازلة يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين"، وأوضحتا أن "مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، أوفير فولك، تحدث عن فكرة إقامة منطقة عازلة وكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية"، ونقلت عنه وكالة "رويترز" أن "الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك، إنها تقوم على عملية من 3 مستويات للقضاء على حماس".

وفي معرض توضيحه لموقف الحكومة الإسرائيلية، قال إن "المستويات الثلاثة تشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع، والمنطقة العازلة قد تكون جزءاً من عملية نزع السلاح"، في حين رفض تقديم تفاصيل عندما سئل عما إذا كانت هذه الخطط قد أثيرت مع شركاء دوليين.