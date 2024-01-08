دبور: فلسطينيو المخيمات في لبنان بخير لكنهم يتألمون على غزة

قال سفير فلسطين في بيروت أشرف دبّور، إن أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان بخير، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يؤثر على الفلسطينيين حيثما كانوا.

وأضاف دبور في حديث لـ"إرم نيوز"، "نحن جسم واحد، سواء في غزة أو القدس أو لبنان أو في كل دول الشتات والاغتراب ونتألم لأوضاع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أينما كنّا".

وأشار إلى "التأييد الكبير للحق الفلسطيني، بعدما شاهد العالم تفاصيل المجزرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، من قصف وحصار وقطع للمياه والكهرباء وحرمان من الغذاء والدواء وحالات اعتقال وأسر على يد القوات الإسرائيلية".

وتساءل: "ألا تحرك دماء الأطفال والنساء والرجال شيئًا في الضمائر الحية؟ هذا لم يحدث بتاريخنا المعاصر إلا في فلسطين".