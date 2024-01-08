دبور: فلسطينيو المخيمات في لبنان بخير لكنهم يتألمون على غزة
قال سفير فلسطين في بيروت أشرف دبّور، إن أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان بخير، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يؤثر على الفلسطينيين حيثما كانوا.
وأضاف دبور في حديث لـ"إرم نيوز"، "نحن جسم واحد، سواء في غزة أو القدس أو لبنان أو في كل دول الشتات والاغتراب ونتألم لأوضاع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أينما كنّا".
وأشار إلى "التأييد الكبير للحق الفلسطيني، بعدما شاهد العالم تفاصيل المجزرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، من قصف وحصار وقطع للمياه والكهرباء وحرمان من الغذاء والدواء وحالات اعتقال وأسر على يد القوات الإسرائيلية".
وتساءل: "ألا تحرك دماء الأطفال والنساء والرجال شيئًا في الضمائر الحية؟ هذا لم يحدث بتاريخنا المعاصر إلا في فلسطين".
وشدد دبور لـ"إرم نيوز" على أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يتمثل في "إعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في وطنهم، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
وأكد سفير فلسطين في بيروت "ضرورة وقف العدوان فورًا على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك حل في المنطقة، إلا الحل القائم على الحق الفلسطيني".
وقال إن "الحرب تندلع في فلسطين والسلم يبدأ في فلسطين.. وعلى الجميع أن يذهب للمكان الصحيح والسليم، ألا وهو إعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، حقهم في وطنهم وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
ووجه دبّور، عبر "إرم نيوز"، التحية لجميع الدول العربية والإسلامية الداعمة لفلسطين في حرب غزة، منوهًا بـ"جهود الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومساعي اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عملت يدًا بيد لمواجهة الرواية الإسرائيلية الظالمة والكاذبة وإخراج قرار يوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس".