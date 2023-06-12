وسط أنباء عن تقدمه ميدانياً.. الجيش السوداني يخوض معارك شرسة في عدة محاور

شهدت مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، معارك شرسة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران.

يأتي ذلك وسط أنباء عن تقدم ميداني يحققه الجيش في مناطق مختلفة، حيث أفادت التقارير بسيطرة الجيش على المنطقة الواقعة بين "الكدرو" و"الحلفايا" في العاصمة.

واشتدت حدة القتال، بعد انقضاء هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، اتفق عليها الجانبان المتصارعان، وهو ما نددت به السعودية والولايات المتحدة في بيان، مع دعوة طرفي الصراع لوقف القتال فوراً.

وقالت القوات المسلحة السودانية إن جنودها "يتقدمون بخطى ثابتة نحو تثبيت النصر وبسط الأمن والاستقرار" في المناطق التي تقدمت فيها قوات الدعم السريع.

وقال متحدث رسمي إن "حديث التمرد عن تدمير قوات في منطقة المدرعات أو مهاجمة قواتنا لا أساس له من الصحة"، نافياً ما ورد في بيان للدعم السريع عن سيطرتها على مواقع للجيش.