تفاؤل أممي بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة

أبدى مسؤول أممي تفاؤلاً بإدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار القصف العنيف، والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الخميس، إن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم في إسرائيل قريبًا، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف غريفيث للصحفيين في جنيف: "ما زلنا نُجري مفاوضات وسط بعض المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في الوقت الحالي".