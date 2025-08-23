ممثل خامنئي في العراق: تفكيك الحشد الشعبي "وهم مستحيل"

اعتبر ممثل المرشد الإيراني في العراق، مجتبى حسيني، السبت، أن الدعوات الأمريكية لحل الحشد الشعبي أو نزع سلاحه ليست سوى "أحلام بعيدة المنال"، مؤكدًا أن الشعب العراقي لن يقبل مطلقًا بمثل هذه الخطط.

وقال حسيني في مقابلة مع وكالة "فارس نيوز" الإيرانية إن الأحداث الأخيرة في العراق، ومن بينها زيارة الأربعين التي شارك فيها نحو 21 مليون زائر من مختلف دول العالم، أظهرت حجم التلاحم الشعبي والديني الذي يعزز قوة جبهة المقاومة في مواجهة المخططات الخارجية، وفق تعبيره.

وأضاف: "أمريكا تسعى لتكرار ما فعلته في سوريا داخل العراق، لكنها ستصطدم بواقع مختلف، فالحشد الشعبي اليوم قوة عقائدية، منظمة ومدربة، وتمثل خط الدفاع عن وحدة العراق وسيادته".

وأشار الحسيني إلى أن حرب الـ12 يومًا الأخيرة ضد إسرائيل شكلت منعطفًا جديدًا في معادلات المنطقة، حيث نجحت إيران ـ بحسب تعبيره ـ في توجيه ضربات مباشرة أضعفت هيبة إسرائيل وأمريكا معًا، وأظهرت أن المقاومة قادرة على قلب الموازين.

وفي ما يتعلق بالمطالبات الدولية بحل الحشد الشعبي، شدد ممثل خامنئي في العراق على أن هذه القوة باتت جزءًا من النسيج الاجتماعي والسياسي العراقي، ولا يمكن تصور العراق من دونها.

وقال: "الحشد الشعبي ليس مجرد تشكيل عسكري، بل هو رمز لمقاومة الاحتلال والإرهاب، وأي محاولة لاستهدافه ستواجه برفض شعبي عارم، بل وسترتد على من يسعى لتنفيذها".

وختم الحسيني حديثه بالتأكيد أن مشروع المقاومة في المنطقة أصبح "قدرًا لا مفر منه"، وأن محاولات ضربه أو إضعافه لن تنجح، قائلًا: "كلما حاول الأعداء النيل من المقاومة، ازدادت قوة وتماسكًا، وهذا ما نشهده اليوم في العراق وإيران وسائر دول المنطقة".

وترفض الولايات المتحدة ودول غربية مساعي "الإطار الشيعي" الحاكم في العراق تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يجعله مؤسسة عسكرية موازية لوزارتي الدفاع والداخلية، كما تحث واشنطن بغداد على عدم تمرير القانون وحل الحشد، باعتبار أن أغلب عناصره ينتمون إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.