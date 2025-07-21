"حركة رجال الكرامة" تعلن مقتل 46 من عناصرها باشتباكات السويداء

أعلنت "حركة رجال الكرامة" (كبرى الفصائل في السويداء) الاثنين عن مقتل 46 من عناصرها في الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة لنحو أسبوع.

وأكد الفصيل الدرزي أن الحصيلة المعلنة لقتلاه "غير نهائية".

ويسود السويداء هدوء حذر بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في أعقاب جهود دولية حثيثة، بعد قتال عنيف دار بين مقاتلين دروز من جهة وفصائل من العشائر وقوات الأمن ووزارة الدفاع من جهة أخرى.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء وصلت إلى 1265، اليوم الاثنين.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 505 مقاتلين و298 مدنياً من الدروز، بينهم 194 "أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".

في المقابل، قتل 408 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز".

كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.