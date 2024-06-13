"انتهت الأعذار".. بن غفير ينتقد رد نتنياهو على هجوم "حزب الله"
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في رسالة شديدة اللهجة، طريقة رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هجوم ميليشيا "حزب الله" بمئات الصواريخ، قائلاً: "لقد انتهت الأعذار".
وأضاف بن غفير في تدوينة على منصة "إكس": "الليلة نتنياهو يجري مرة أخرى "مشاورة أمنية".
وأشار أن الرد على إطلاق مئات الصواريخ من جانب ميليشيا حزب الله لا يكون بـ"عملية جراحية" فقط.
وخاطب بن غفير رئيس الحكومة بقوله: "انتهت الأعذار.. أنت رئيس الوزراء، ولا يمكنك حتى الاختباء خلف غانتس وآيزنكوت بعد الآن".
وأضاف بن غفير: "لا شك في أن تصرفات رئيس الوزراء المدانة المتمثلة في استبعادي من المناقشات الأمنية، "أثبتت نفسها" في أحداث أكتوبر".
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من مساء الأربعاء أن "نتنياهو يجري مشاورات أمنية على ضوء تطورات الجبهة الشمالية".
وأطلقت ميليشيا حزب الله الأربعاء نحو 160 صاروخًا على مستوطنات وقواعد عسكرية شمالي إسرائيل خلال ساعتين، وهي أكبر دفعة صواريخ تستهدف إسرائيل من جنوبي لبنان منذ بداية المواجهات الحدودية قبل أكثر من 8 أشهر، بحسب وكالة "الأناضول".
واستهدف حزب الله أيضا، وحدة التحكم الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون، وهي هدف إستراتيجي للهجوم، كما استهدف مقر القيادة الشمالية في صفد.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الذي شنه الحزب على مناطق شمالي إسرائيل بأنه الأكثر كثافة وعنفا.