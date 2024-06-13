"انتهت الأعذار".. بن غفير ينتقد رد نتنياهو على هجوم "حزب الله"

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في رسالة شديدة اللهجة، طريقة رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هجوم ميليشيا "حزب الله" بمئات الصواريخ، قائلاً: "لقد انتهت الأعذار".

وأضاف بن غفير في تدوينة على منصة "إكس": "الليلة نتنياهو يجري مرة أخرى "مشاورة أمنية".

وأشار أن الرد على إطلاق مئات الصواريخ من جانب ميليشيا حزب الله لا يكون بـ"عملية جراحية" فقط.