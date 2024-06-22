خبراء: الصلاحيات التي مُنحت للميليشيات في الزاوية الليبية جعلتها تتغوّل

كشف خبراء عسكريون ليبيون، أن منح حكومة الوحدة الوطنية صلاحيات واسعة لبعض التشكيلات المسلحة جعلها تتغوّل في مواجهة قوات مضادة أخرى، وهو ما عكسته المواجهات الدامية التي حدثت بينها، فجر الجمعة، في مدينة الزاوية الليبية.

وتجددت، فجر الجمعة، الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 42 كم غربي العاصمة طرابلس؛ ما أثار تساؤلات بشأن تداعياتها الأمنية على المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، وتداخل صلاحيات التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

اشتباكات عنيفة

واندلعت الاشتباكات بين ميليشيا تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيا تابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات عنيفة، بين ميليشيات مسلحة، في منطقة "الركينة" في مدينة "الزاوية"، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأدت حوادث إطلاق النار تلك إلى سقوط ثلاثة قتلى في أماكن متفرقة في مدينة الزاوية، في آخر 24 ساعة، كما شهدت المدينة حوادث مشابهة خلال عيد الأضحى.