مصدر أمني مصري لإرم نيوز: فتح معبر رفح خلال ساعات

قال مصدر أمني مصري إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يبدأ في الساعات المقبلة، حيث سيتم فتح المعبر في الاتجاهين لعبور مساعدات الإغاثة الإنسانية، وفي المقابل مرور الأجانب والفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة إلى مصر.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن الساعات الماضية شهدت حلحلة في الموقف الإسرائيلي المتعنت والذي كان رافضاً لفتح المعبر، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتدير مصر المعبر بشكل مشترك مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وكان السيسي قد أكد لبلينكن، أنه يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين هناك، وأن مصر تبذل أقصى جهدها لاحتواء الموقف والحيلولة دون دخول أطراف أخرى في الصراع.

وفي تصريحات صحفية في ختام زيارته، قال الوزير الأمريكي إنه ينبغي لإسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإضرار بالمدنيين، مضيفاً أنه "واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة".

وقبل توجهه من القاهرة إلى إسرائيل، قال بلينكن إنه "سيعود إلى إسرائيل ليطلعها على المحادثات مع الحلفاء العرب"، مؤكداً أن "جميع الدول التي زارها مصممة على عدم اتساع رقعة هذا الصراع".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مصادر أمنية، أمس السبت، أن القاهرة رفضت عبور الرعايا الأجانب من غزة باتجاه مصر، دون السماح بعبور المساعدات الإنسانية من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

وجهز تحالف للعمل الأهلي في مصر قافلة مساعدات تضم 110 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية تتضمن ما يزيد على الـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكانت مصر قد حددت مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال طائرات المساعدات من دول العالم، ووصلت في الأيام الأخيرة 8 طائرات محملة بمساعدات من تركيا والإمارات والأردن وتونس ومنظمة الصحة العالمية، وجميع تلك المساعدات تنتظر فتح معبر رفح، الذي يبعد عن المطار نحو 40 كيلومتراً.