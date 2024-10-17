"هاجم المسيّرة بعصا".. فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة السنوار

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الخميس، فيديو التقطته طائرة مسيرة، قال إنه يوثق اللحظات الأخيرة في حياة زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وكتب أدرعي على "إكس": "رصدت قواتنا أمس في حي تل السلطان ثلاثة مخربين يفرون من بيت إلى آخر في محاولة للهرب، وبادرت للاشتباك معهم مهاجمةً المخربين. فر يحيى السنوار بمفرده إلى أحد المباني، حيث مسحت قواتنا المنطقة باستخدام مسيرة درون"، بحسب ما ذكره الناطق باسم الجيش.

وأضاف: "في لحظاته الأخيرة شوهد السنوار وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو الدرون. وبعد تحديده كمخرب داخل المبنى، أطلقنا النار على المبنى وقمنا بعملية تمشيط".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وجد السنوار "مرتديًا سترة واقية ومعه مسدس و40 ألف شيكل"، حسب زعمه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، البالغ من العمر 61 عاما، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أكد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن هذه الخطوة "المهمة" لا تعني نهاية الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام.

والسنوار، المكنّى "أبو إبراهيم"، كان بمرتبة "الرجل الحي الميت" بالنسبة لإسرائيل التي اعتبرته هدفا رئيسيا لها منذ الهجوم الذي أشعل شرارة حرب في قطاع غزة تمددت الى لبنان، ويُخشى أن تتحول الى نزاع إقليمي واسع النطاق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس قوات (...) في جنوبي قطاع غزة" على زعيم حماس يحيى السنوار.

وبحسب البيان فإن الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) قاما بـ"عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة التي أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيى السنوار، ما أسفر أخيرا عن القضاء عليه".

وأشاد المسؤولون الإسرائيليون بقتل السنوار، مؤكدين مواصلة العمل على إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد توعد بـ"القضاء" على حماس بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن قتل السنوار "محطة مهمة" في تراجع الحركة، مع تشديده على أن "الحرب لم تنتهِ بعد".