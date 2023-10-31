بعد إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.. ما هي قدرات الحوثيين العسكرية

أعلنت ميليشيات الحوثيين، عبر متحدثها العسكري، اليوم الثلاثاء، عن تبنيها إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وعدد كبير من الطائرات المسيّرة"، باتجاه إسرائيل، في عملية "هي الثالثة" منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهدد الحوثيون في بيان بثته قناة "المسيّرة"، باستمرار تنفيذ المزيد من العمليات بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

وفي ظل الإعلان الرسمي من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تبنيها لهذه الهجمات بعيدة المدى، ثمّة تساؤلات عن مدى القدرات العسكرية الجوية التابعة للحوثيين، التي تؤهلها للدخول في مواجهة مباشرة ضد إسرائيل التي تبعد عن اليمن أكثر من 2000 كيلو متر.

في هذا السياق، أكد خبير الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، أن "لدى ميليشيات الحوثيين أسلحة تصل إلى مسافة تقدر بـ2000 إلى 1800 كيلو متر، منها طائرات غير مأهولة تسمّى "صماد4" التي يصل مداها الأقصى إلى 2000 كيلو متر، وصواريخ باليستية تُسمّى "قدس" و"بركان"، يتراوح مداها من 1200 – إلى 1800 كيلو متر، وهي أسلحة مطوّرة عن طائرات مسيّرة، وصواريخ إيرانية".

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، لم يستبعد الذهب أن "الخبراء الإيرانيين في اليمن، هم من يتولّى هذه العملية، من خلال إطلاق المقذوفات من الجزر اليمنية أو من داخل الأراضي اليمنية، لأن مثل هذه الصواريخ أو الطائرات غير المأهولة، لا تُطلق من مكان واحد، بل من مناطق مختلفة، والحوثيون لا يملكون المعلومات الدقيقة عن ذلك، بدليل أنهم أعلنوا عن إطلاق مجموعة أو عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة، دون أن يحددوا عددها".