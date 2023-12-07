بعضهم تعرض للعمى.. 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بأعينهم‎ في غزة

أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية، "أدت ما بين 10 إلى 15% من الإصابات إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

يشار إلى أن عدد القتلى الجنود وصل حتى صباح الخميس، إلى 411 جنديًّا 10 منهم قتِلوا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.