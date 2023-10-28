"الصحة العالمية": استحالة وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى مع انقطاع الكهرباء على غزة

وأشار تيدروس إلى أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها، ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وحذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان من أن قطع الاتصالات في قطاع غزة قد "يخفي أدلة" ويشكل "غطاء لفظائع جماعية".

وتعليقاً على قيام إسرائيل بقطع جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، قالت المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش"، ديبورا براون، إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمنزلة "غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".