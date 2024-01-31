زيلينسكي يشكر الرئيس الإماراتي بعد إنجاز صفقة تبادل أسرى مع روسيا

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعرب فيه الأخير عن شكره وتقديره لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخرًا "ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا منذ بداية الأزمة".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فإن الرئيس الإماراتي أكد موقف بلاده الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.. مشددًا على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأوكراني أعرب عن شكره للرئيس الإماراتي على "الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه تمت مبادلة 195 أسيرًا أوكرانيًّا، مقابل 195 أسيرًا روسيًّا، وذلك في أول عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين منذ سقوط "طائرة إيل -76" والتي كانت تحمل أسرى أوكرانيين.