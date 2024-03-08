كاتب: حرب غزة أضرت بصورة أمريكا وإسرائيل

أكد كاتب سياسي أن حرب غزة أضرت بصورة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إيصال المساعدات الغذائية لغزة قبل شهر رمضان أهم من أي تقدم عسكري تحرزه إسرائيل للقضاء على حماس.

وطالب الكاتب مارك شامبيون في مقال له نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الولايات المتحدة، بأن تأمر إسرائيل بحل مشكلة إيصال المساعدات إلى القطاع.

ولفت إلى "تضرر" صورة الدولتين جراء إدارة تل أبيب غير العادلة للحرب، وبسبب دعم أمريكا الدبلوماسي والعسكري للتكتيكات في غزة.

ووجه الكاتب تحذيراً للرئيس جو بايدن، الذي يقوم بحملة لإعادة انتخابه ويواجه موجة من الغضب بسبب سياساته.

ويشدد المقال على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة مع اقتراب دخول شهر رمضان، مؤكداً أنه أهم من أي تقدم عسكري تحرزه إسرائيل للقضاء على حماس، خصوصاً في ظل التقارير الأممية عن الظروف الصعبة للمدنيين.