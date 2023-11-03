بلينكن: الطريق الوحيد لأمن إسرائيل هو "الدولة الفلسطينية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب الحالية في غزة، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد" لأمن إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح بلينكن للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل، اليوم: نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين، وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة".

ووصل بلينكن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في زيارة هي الثانية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.