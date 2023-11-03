بلينكن: الطريق الوحيد لأمن إسرائيل هو "الدولة الفلسطينية"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب الحالية في غزة، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد" لأمن إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح بلينكن للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل، اليوم: نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين، وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة".
ووصل بلينكن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في زيارة هي الثانية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.
وشدد بلينكن على ضرورة حماية المدنيين، وتمتع الصحافيين الذين يغطون الحرب في قطاع غزة بـ"الحماية"، وأشاد بهؤلاء الصحافيين.
وقال إنهم "يقومون بعمل استثنائي في أخطر الظروف لسرد القصة للعالم. إنه أمر نُكن له الإعجاب والاحترام الشديدين، ونريد ضمان حمايتهم".
وقبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أكد بلينكن، مجددًا، أن إسرائيل لها الحق في "بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار (هجوم) السابع من أكتوبر مرة أخرى مطلقًا".