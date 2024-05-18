بعد سنوات من التوتر.. فصل جديد من التقارب بين المغرب وفرنسا

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية، مؤشرات إيجابية لكتابة فصل جديد من التقارب بعد سنوات من التوتر.

وكان آخر هذه المؤشرات، زيارة وفد من مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، يقوده رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية، محمد زيدوح، إلى فرنسا، حيث أجرى سلسلة من المباحثات بمجلس الشيوخ الفرنسي.

وقال زيدوح لـ"إرم نيوز" إن "زيارة الوفد البرلماني المغربي إلى فرنسا تدخل في إطار الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن ثوابت المملكة".

وأضاف أن "مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية لها علاقات قوية مع مجلس الشيوخ الفرنسي؛ إذ ظلت قائمة حتى خلال الأزمة السياسية التي كانت بين البلدين"، مشيراً إلى أن "مجلس الشيوخ الفرنسي كان دائما بجانب المغرب في توجهاته الاقتصادية والسياسية ووحدته الترابية".

وأردف أن "زخم الزيارات بين البلدين يُبيّن رجوع العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها"، واصفاً إياها بـ"التاريخية والمتينة".

وأكد زيدوح أن "ما يربط باريس والرباط أقوى بكثير"، مشدداً على أن "مثل هذه الزيارات المتعددة، تُبرهن مدى أهمية المملكة لدى فرنسا، وأهمية التوجه السياسي الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس لجعل المغرب رائداً سياسياً واقتصادياً".

من جهته، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس، إن "التوتر الذي عرفته العلاقات المغربية الفرنسية كانت سحابة صيف لكن طال أمدها، بالتالي العودة إلى الواقع الحقيقي لهذه العلاقات كان شيئا تفرضه الأحداث والظروف المحيطة بها".

وأضاف الحسني لـ"إرم نيوز"، أن "فرنسا ومنذ بداية هذا الانعطاف نحو المغرب كانت تؤثث له بقوة؛ وذلك عندما أكد وزيرها الأول وهو يزور المغرب أن سلسلة من المسؤولين الوزاريين الفرنسيين سيقومون بزيارات متوالية تمت فعلا الكثير منها".

وتابع أن "هذه الزيارات كانت تصنع بشكل تدريجي عملية إعادة هذه العلاقات ليس فقط إلى وضعها العادي والطبيعي بل تطويرها بشكل أفضل".