الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه شن موجة من الهجمات في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، عزمه شنّ ضربات جديدة "ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "الجيش الإسرائيلي سيشن موجة من الهجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في إفادة متلفزة: "حتى في الساعات المقبلة، سنواصل مهاجمة أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

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وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية ضد الحزب لتشمل مؤسسة القرض الحسن التابعة له.

وقال الجيش في بيان إنه "ضرب نحو 300 هدف في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها"، بعدما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قصف نحو 30 هدفا مرتبطا بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، بحسب "فرانس برس".

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قواته ضربت منصة أطلقت صاروخا من لبنان سقط في وسط إسرائيل من دون تفعيل صفارات الإنذار".

وفي حين لم يعلق حزب الله بشكل مباشر على الحادث، فإن البيانات الصادرة عن الجماعة طوال اليوم أشارت إلى أنها شنت ما لا يقل عن 30 ضربة استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الشمال والجولان المحتل، وفقا لوكالة "رويترز".