بتهمة القتل.. القضاء التونسي يحكم بسجن رئيس "النهضة" منذر الونيسي

وعبّر سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة، عن ارتياحه لطريقة تعامل السلطات مع الملف، بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.

وشدّد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق، عبد اللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.

وأكد أنه بعد خروج البحيري من تولّي وزارة العدل، تواصلت مظلمة والده رغم الجهود التي بُذلت للكشف عن الحقيقة؛ لأن وزارة العدل كانت تابعة لحركة النهضة في المنظومة السابقة.

واتهم حركة النهضة بالسيطرة على المرفق القضائي؛ ما أدى للتغطية على الكثير من الملفات الخطيرة والحساسة. لكن اتخاذ الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021 حرّر القضاة من الضغوط الحزبية، وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات.

والعام الماضي نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللازمة للنظر في الإدانات التي تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للدبوسي.

وشددت في بيان، على أن النائب الأسبق كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان"، حيث انتقدت ما اعتبرته تقاعسا للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.