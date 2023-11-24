تصاعد الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قُتل لبناني، وجرح 4 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، وذلك في تصعيد للعمليات العسكرية المتبادلة على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس.

وسُجل خلال هذا التصعيد قصف إسرائيلي عنيف لمناطق الشريط الحدودي، مقابل نحو 20 عملية نفذتها ميليشيات حزب الله على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، على وقع مواكب تشييع 5 من عناصر الحزب قتلوا، أمس الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفر ياحون.

وكان بارزًا في مواجهات، اليوم، تخطي صواريخ حزب الله الحدود المتعارف عليها، وبلوغها قاعدة عين زيتيم قرب صفد، حيث استهدف صاروخ كاتيوشا مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 ب 48.

وأعلن الحزب في سلسلة بيانات، بعد ظهر اليوم، عن استهداف موقع المالكية، وموقع تلة الخزان، قرب ثكنة يفتاح، وموقعي جل العلام وراميازرعيت، بصواريخ بركان، ونقاط تجمع وانتشار جنود إسرائيليين في محيط موقعي حدب البستان، وبركة ريشا، وموقع تلة الراهب، وتل شعر.

كما استهدفت العمليات 4 جنود إسرائيليين في مستعمرة المنارة، محيط موقع المرج، وموقعي جل العلامن وراميا، وحرج راميم.