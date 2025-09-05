نتنياهو يحدد شروط "الإنهاء الفوري" لحرب غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد حكومته لإنهاء الحرب بشكل فوري في قطاع غزة "إن تم تنفيذ مجموعة من الشروط" الأساسية لضمان أمن إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الشروط تشمل:

الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو من قُتلوا.

نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع.

إضافة إلى إقامة حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه سيستهدف مباني شاهقة اتهم حركة حماس باستخدامها، قبل أن يقوم بتدمير برج في مدينة غزة.

ورغم الضغوط المتزايدة لوقف الحرب المستمرة منذ عامين، تواصل إسرائيل عملياتها في غزة، وسط تلويح بإعادة احتلال القطاع.





