وزير إسرائيلي يدعو إلى محو غزة وإقامة مدينة يهودية

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن الحكومة تسابق الزمن لمحو غزة من فوق وتحت الأرض، لتقام مدينة يهودية جديدة يملأ جنباتها الاستيطان اليهودي، وفق موقع "بحداري حريديم" العبري.

وكان إلياهو قد دعا لضرب غزة بالقنبلة النووية في بداية الحرب ضد حركة حماس.

وبحسب تصريحاته الإذاعية التي نقلها الموقع العبري، قال إلياهو إنه "لن يكون هناك أي استيطان داخل كانتونات أو استيطان محاط بسياج.. ستكون غزة بأكملها يهودية".

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وردًا على سؤال عما إذا كان هذا يعني الطرد الكامل للفلسطينيين من غزة، أجاب إلياهو: "هناك قوانين خاصة بالأجانب المقيمين في إسرائيل، وهناك مواطنون عرب في إسرائيل أيضًا، ونحن لسنا عنصريين. ومن يحصل على الجنسية يحصل على حقوق لا يتمتع بها في أي دولة عربية أخرى"، وفق تعبيره.

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ولم يكشف إلياهو مباشرة، فيما إذا سيتم طرد الغزيين في مخططه أم الإبقاء عليهم كمقيمين أجانب، أم تجنيسهم.