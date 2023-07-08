تقديرات بوصول 500 من فاغنر إلى ليبيا قادمين من أفريقيا الوسطى

غادر نحو 500 من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، جمهورية أفريقيا الوسطى ولا سيما مدينة موين سيدو على الحدود مع تشاد إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وحسب تقرير للوكالة، بدأت عمليات المغادرة في 3 تموز/يوليو الماضي، واستمرت خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن "الموقع الإخباري أوبانغوي ميدياس، لا يقدم تقديرا للعدد الذي غادر بالفعل، لكنه يستشهد بمصادر غربية تفيد بأن ما لا يقل عن 500 رجل غادروا جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ليبيا، وهي محطة وسيطة قبل الوصول إلى بيلاروسيا".

ونقلت الوكالة عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن نحو 1000 مقاتل من "فاغنر"، لا يزالون موجودين في الدولة الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية، حيث احتلت المجموعة العسكرية ما لا يقل عن 47 موقعا عسكريا في الأشهر الأخيرة.