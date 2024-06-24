فيديو جديد يُظهر رهائن إسرائيليين "ملطخين بالدماء" في غزة
أظهر مقطع فيديو نُشر اليوم الإثنين، ثلاثة رهائن إسرائيليين ملطخين بالدماء في صندوق شاحنة صغيرة بينما يصورهم خاطفوهم الفلسطينيون.
وفقًا لرويترز، يُظهر الفيديو الطريقة التي خُطف بها هيرش جولدبيرج بولين (23 عامًا)، وإيليا كوهين (26 عامًا) وأور ليفي (33 عامًا) الذين اقتادهم الخاطفون في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى قطاع غزة.
ووافقت عائلات الشبان الذين يئسوا من موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس على نشر المقطع في وسائل الإعلام.
وحضر الشبان الثلاثة مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل الذي شهد هجومًا قادته حماس.
وفي المقطع، جلس جولدبيرج بولين في الجزء الخلفي من الشاحنة الصغيرة، وهو مغطى بالدماء، بعد أن فقد جزءًا من ذراعه اليسرى في وقت سابق.
وتتنقل اللقطات بين الرهائن الجرحى والخاطفين المبتهجين بينما تشق الشاحنة طريقها على امتداد طريق ضيق.
وأدى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى اندلاع حرب في غزة تدور رحاها منذ تسعة أشهر تقريبًا. وتعثرت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين.
ونشرت حماس في أبريل نيسان شريطًا مصورًا لجولدبيرج بولين وهو يتحدث من مكان احتجازه.
وقال والده، جون بولين، إنه شاهد هذا المقطع الأحدث لخطفه لأول مرة قبل أسبوع، وكان الهدف من نشره هو تذكير العالم بالأشخاص المحتجزين الذين أصبحت حياتهم في خطر.
وقال بولين لرويترز "بعد مرور 262 يومًا على الخطف، حين ترى ولدك جريحًا في شاحنة تشق طريقها وشعره أشعث وهناك آخرون يعانون، يكون هناك ميل لأن تمسك بخناق زعماء العالم وتقول: أخرجوا هؤلاء الناس".
وردًا على هذا المقطع، قال نتنياهو إنه "يحطم قلوبنا جميعًا ويعيد التأكيد على وحشية العدو الذي أقسمنا على القضاء عليه".
وأضاف في بيان "لن ننهي الحرب قبل إعادة جميع أحبائنا المئة والعشرين إلى وطنهم".