فيديو جديد يُظهر رهائن إسرائيليين "ملطخين بالدماء" في غزة

أظهر مقطع فيديو نُشر اليوم الإثنين، ثلاثة رهائن إسرائيليين ملطخين بالدماء في صندوق شاحنة صغيرة بينما يصورهم خاطفوهم الفلسطينيون.

وفقًا لرويترز، يُظهر الفيديو الطريقة التي خُطف بها هيرش جولدبيرج بولين (23 عامًا)، وإيليا كوهين (26 عامًا) وأور ليفي (33 عامًا) الذين اقتادهم الخاطفون في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى قطاع غزة.

ووافقت عائلات الشبان الذين يئسوا من موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس على نشر المقطع في وسائل الإعلام.

وحضر الشبان الثلاثة مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل الذي شهد هجومًا قادته حماس.

وفي المقطع، جلس جولدبيرج بولين في الجزء الخلفي من الشاحنة الصغيرة، وهو مغطى بالدماء، بعد أن فقد جزءًا من ذراعه اليسرى في وقت سابق.

وتتنقل اللقطات بين الرهائن الجرحى والخاطفين المبتهجين بينما تشق الشاحنة طريقها على امتداد طريق ضيق.