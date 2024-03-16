اجتماع نادر بين قيادات حماس والحوثي لمناقشة "آليات تنسيق المقاومة"‎

كشفت مصادر فلسطينية، الجمعة، عن عقد قيادات من حركة حماس اجتماعاً نادراً مع قيادات من ميليشيا الحوثي، في اليمن، الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تلك المصادر قولها إن الاجتماع عقد لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضد إسرائيل.

وقال أحد المصادر إن "اجتماعاً مهمّاً عُقد، الأسبوع الماضي، شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع زعامات الميليشيا الحوثية في اليمن .

وأضاف أنّه خلال هذا الاجتماع "تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".