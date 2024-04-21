المونيتور: "داعش" يستغل التوترات الإقليمية لاستعادة نشاطه في سوريا

ذكر تقرير لموقع "المونيتور" الإخباري أن تنظيم داعش يستغل حالة التصعيد التي وقعت بين إسرائيل وإيران لتجديد نشاطه في سوريا؛ إذ تمكن من استعادة أجزاء من الطريق السريع الحيوي الذي يفصل بين مدينتي الرقة ودير الزور.

وتشهد المنطقة الشرقية من سوريا تصاعدًا مثيرًا للقلق في هجمات حرب العصابات والتفجيرات والغارات الليلية، التي يشنها تنظيم داعش ضد الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية الكردية.

كما شهدت الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 100 هجوم؛ ما أثار مخاوف من أن الجماعة الإرهابية تعيد تجميع صفوفها، وتصبح أكثر عدوانية في أنشطتها القتالية، بحسب الموقع.

ورأى التقرير أن تنظيم داعش يستخدم حاليًا بشكل تدريجي تكتيكات الكر والفر لإحداث آثار مدمّرة، كما يستغل التركيز الدولي على التوتر بين إيران وإسرائيل، والصراعات في أوكرانيا وغزة؛ لاستعادة السيطرة على البادية أو الصحراء السورية.

تصاعد نشاط داعش

ووفق موقع "المونيتور"، فقد بقي التنظيم خاملا إلى حد كبير لسنوات في سوريا، خصوصا بعد اتحاد المنطقة لقمعه في عام 2017، لكن التمرد عاد إلى المشهد مرة أخرى وبكثافة.

وعلى مدى العامين الماضيين، نفذ تنظيم داعش 455 هجوما في العراق، فيما زعمت حكومة قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الكردية في سوريا أن هناك زيادة بنسبة 40% في نشاط داعش، بدءًا من يناير 2024، وهي زيادة ملحوظة للمجموعة التي من المفترض أنه تم القضاء عليها.