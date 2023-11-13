الحزب الجمهوري: ترامب سيكون المرشح الرئاسي حتى لو تمت إدانته

ويتقدم ترامب في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن جميع منافسيه من الحزب الجمهوري، وقد حصل على زيادة في التأييد بعد توجيه لوائح الاتهام إليه في أربع ولايات قضائية منفصلة.

وتعتقد نسبة كبيرة من الناخبين الجمهوريين أن مشاكل ترامب القانونية لها دوافع سياسية، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع "يوغوف".

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن هيمنة ترامب ليس فقط بين الحزب الجمهوري ولكن داخل الولايات المتأرجحة الرئيسية في عام 2024.

وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب على بايدن في خمس من الولايات الست المتأرجحة التي فاز بها بايدن في عام 2020.