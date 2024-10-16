7 غارات في 10 دقائق.. إسرائيل تشعل بلدة "الخيام" اللبنانية (فيديو)

شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الخميس، 7 غارات عنيفة على بلدة "الخيام" الواقعة جنوبي لبنان.

وأطلقت المقاتلات في إحدى الغارات على "الخيام" 4 صواريخ، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

تزامن ذلك مع غارتين على منطقة "جرماش" الحدودية مع سوريا ومنطقة "جرود الحرف" ومحيط منطقة "الهرمل".

وشهدت بلدة "عيتا الشعب" غارة جوية ثالثة في المساء، كما تم استهداف بلدة "مجدل زون" وأطراف بلدة "قبريخا".

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة "طيردبا" في قضاء "صور" بمحافظة الجنوب، إلى مقتل 3 أشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر أن طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان، استهدفت "نهاريا" شمالي إسرائيل، في وقت سابق، من مساء الأربعاء.

وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق في مبنى أصيب إصابة مباشرة بصواريخ أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان على "كريات شمونة".

وقالت القناة إنه على صعيد الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرتين بدون طيار، واندلع حريق في منطقة "شلومي"، على ما يبدو، بعد اعتراضهما.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن هيئة الإنقاذ والإطفاء قولها أن 5 فرق تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع قرب المنازل في "شلومي" إثر إطلاق الصواريخ من لبنان.