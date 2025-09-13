"عشاء رائع".. ماذا دار خلال لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر في نيويورك؟

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، الجمعة، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بعد أيام من هجوم إسرائيل؛ حليفة الولايات المتحدة، على قادة حركة "حماس" في الدوحة.

جاء ذلك بعد أن حاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بهجوم في قطر يوم الثلاثاء، إثر ضربة هددت بعرقلة جهود بدعم أمريكي للتوسط في هدنة في غزة، وإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين.

وبحسب شبكة "NewsNation"، نقلاً عن مصدر مطلع، فإن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر لساعتين وناقش عدة ملفات.

وأشارت الشبكة إلى أن الأطراف توصلوا لنتائج إيجابية وناقشوا الخطوات المستقبلية.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إنهم بحثوا مستقبل قطر كوسيط في المنطقة، والتعاون الدفاعي بعد الضربات الإسرائيلية.

وكان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لاقى تنديدات كثيرة من دول الشرق الأوسط وخارجه بوصفه عملًا يهدد بتصعيد التوتر في منطقة مضطربة بالفعل.

وأجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر فيه عن استيائه من الهجوم، وسعى إلى طمأنة القطريين بأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر.

وانضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى ترامب ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكتب حمد المفتاح، نائب رئيس بعثة قطر في واشنطن على موقع إكس: "عشاء رائع مع الرئيس الأمريكي. انتهى للتو".