بعد رفض البرلمان.. الدبيبة يبدي استعداده للمشاركة في اجتماع خماسي بشأن ليبيا

جاء إعلان الدبيبة بعد ساعات من رفض رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الذي دعا إليه باتيلي في وقت سابق.

وكان باتيلي قد دعا، الخميس الماضي، إلى طاولة خماسية يحضرها ممثلون عن المجلس الرئاسي الليبي، مجلس النواب، مجلس الدولة، الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة المؤقتة، في أول تحرك للمبعوث الأممي لكسر الجمود السياسي.

وواجهت مساعي باتيلي انتقادات من البرلمان؛ بسبب عدم توجيه دعوة لحكومة الاستقرار الوطني التي شكلها في وقت سابق.