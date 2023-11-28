بعد رفض البرلمان.. الدبيبة يبدي استعداده للمشاركة في اجتماع خماسي بشأن ليبيا
أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، استعداده للمشاركة في "اجتماع خماسي" دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في وقت سابق.
وقال الدبيبة: "مستعدون للتجاوب مع جميع المقترحات المقدمة دون عرقلة، وذلك لدعم جهود إنجاح الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "لا مجال لأي مسارات جانبية هدفها التشويش على الانتخابات، وأي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية هو أمر مرفوض".
جاء إعلان الدبيبة بعد ساعات من رفض رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الذي دعا إليه باتيلي في وقت سابق.
وكان باتيلي قد دعا، الخميس الماضي، إلى طاولة خماسية يحضرها ممثلون عن المجلس الرئاسي الليبي، مجلس النواب، مجلس الدولة، الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة المؤقتة، في أول تحرك للمبعوث الأممي لكسر الجمود السياسي.
وواجهت مساعي باتيلي انتقادات من البرلمان؛ بسبب عدم توجيه دعوة لحكومة الاستقرار الوطني التي شكلها في وقت سابق.