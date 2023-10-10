"حزب الله" يقصف مواقع إسرائيلية ردا على مقتل عناصره

أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.

وقال الحزب، في بيان صدر عنه، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة ‏كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في وقت سابق مساء الأحد، عن مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".