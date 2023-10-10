"حزب الله" يقصف مواقع إسرائيلية ردا على مقتل عناصره
أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين، استهداف ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.
وقال الحزب، في بيان صدر عنه، إن عناصره "هاجموا بالصواريخ مركز قيادة فرقة الجليل، وقيادة كتيبة تابعة للواء الغربي التابعتين للجيش الإسرائيلي"، مشيرا أن الهجومين رد أولي على مقتل عناصره في جنوب لبنان.
وأعلن الحزب في وقت سابق مساء الأحد، عن مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان، "إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواته في محيط بلدة رميش".
وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن قصف ثلاثة مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.
وكانت إسرائيل كثفت غاراتها الجوية لبلدات القطاع الغربي وبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وفجرت برجا تابعا لحزب الله على الحدود، في أعقاب أكثر من محاولة تسلل باتجاه الداخل الإسرائيلي.
ونفذت أولى المحاولات مجموعة من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر بلدة الضهيرة في الجليل الغربي، وأسفرت عن مقتل اثنين من المتسللين وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.
كما أعلن عن محاولة تسلل أخرى باتجاه موقع تلة الراهب الإسرائيلي المشرف على بلدة عيتا الشعب، ونفى حزب الله أن يكون قد نفذ أي عملية داخل إسرائيل.
وعلى وقع هذه التطورات، سُجلت حركة نزوح كثيفة من البلدات التي استهدفت بالقصف الإسرائيلي، وشهدت الطرقات المؤدية إلى خارج هذه البلدات زحمة مرورية خانقة، وقررت وزارة التربية وقف التدريس الثلاثاء في مدارس وجامعات المناطق الحدودية.