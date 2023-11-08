موريتانيا.. "أحزاب الأغلبية" توافق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية

وافقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية، بعد أيام من رفضه الإفصاح عن نيته الترشح للسباق الرئاسي المقرر العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

جاء الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع في مقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط، حضره جميع رؤساء أحزاب الأغلبية.

وقالت الأحزاب في بيان، إنه "بعد تدارس الوضعية السياسية للبلاد وتقييم أداء الأغلبية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".