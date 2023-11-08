موريتانيا.. "أحزاب الأغلبية" توافق على ترشيح الغزواني لولاية ثانية
وافقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية، بعد أيام من رفضه الإفصاح عن نيته الترشح للسباق الرئاسي المقرر العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
جاء الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع في مقر حزب الإنصاف في العاصمة نواكشوط، حضره جميع رؤساء أحزاب الأغلبية.
وقالت الأحزاب في بيان، إنه "بعد تدارس الوضعية السياسية للبلاد وتقييم أداء الأغلبية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
وثمّن البيان "ما تم إنجازه"، وأكد السعي "للتمكين لاستمرار برنامجه من خلال ترشيحه (الغزواني) لولاية ثانية، واتفقنا على العمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وكان الغزواني، الذي وصل إلى الرئاسة في صيف 2019، قال الأسبوع الماضي، في مقابلة دورية مع وسائل إعلام محلية إن "مسألة ترشحي لولاية رئاسية ثانية موضوع يحسمه الشعب الموريتاني، وأغلبيته السياسية بشكل خاص".
وتشهد موريتانيا أزمة سياسية في ظل ملاحقات قضائية يواجهها الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز بقضايا فساد، لكنه قال في مناسبات عدة إنها "محاكمات سياسية".
والتمست النيابة العامة في موريتانيا قبل أيام سجن ولد عبد العزيز 20 عامًا في تطور قال بعده إنه يتعرض إلى "تصفية حسابات سياسية عبر القضاء".