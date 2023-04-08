هدوء حذر في غزة.. انتهاء التصعيد أم استعداد لجولة جديدة؟
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الهدوء الحذر عقب توتر أمني استمر لعدة أيام، أطلقت خلاله الفصائل الفلسطينية المسلحة عدداً من الصواريخ على إسرائيل بالتزامن مع إطلاق آخر من جنوب لبنان، في حين رد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف بغزة ولبنان.
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي وتأكيد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد نية للتصعيد العسكري؛ إلا أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أمر باستدعاء عدد غير محدد من جنود الاحتياط، الأمر الذي يعتبر مؤشراً لإمكانية اندلاع جولة تصعيد جديدة.
وبدورهم، أكد مسؤولون إسرائيليون، أن "جولة الغارات الإسرائيلية على غزة ولبنان انتهت طالما لم يتجدد إطلاق الصواريخ"، مؤكدين أن احتمالات عدم انتهاء جولة التصعيد الحالية لا تزال قائمة، وفق هيئة البث الرسمية "كان".
وقال هاليفي: "هذه فترة معقدة وسنواصل استخدام القوة حسب الضرورة ضد أي عدو وفي أي ساحة"، مضيفاً: "الجيش مستعد وجاهز وعازم على توفير الأمن لمواطني إسرائيل"، في إشارة لاستعداد إسرائيل للتصعيد العسكري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود تبذلها دول عربية ووسطاء دوليين لعدم الانجرار نحو جولة تصعيد جديدة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في قطاع غزة، وذلك من خلال منع أي حدث أمني يمكن أن يؤدي لذلك.
تصعيد عسكري
وتباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية انتهاء التصعيد العسكري بين الجانبين، وما إذا كان الهدوء الحالي هو استعداد لجولة جديدة من المواجهة العسكرية بينهما، خاصة في ظل استمرار التوتر الأمني بالقدس والمسجد الأقصى.
ويرى المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "هناك مؤشرات قوية واحتمالات كبيرة لإمكانية دخول الجيش الإسرائيلي بجولة تصعيد عسكري جديدة مع الفصائل المسلحة بغزة"، لافتاً إلى أن إسرائيل ترغب بجعلها محصورة بالجبهة الجنوبية فقط.
وقال عوض في حديث لـ" إرم نيوز": "بتقديري إسرائيل تنتظر الفرصة المناسبة لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، خاصة وأنها لم تحقق أي هدف خلال الأيام الماضية، علاوة على الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بالتسبب بتآكل قوة الردع".
وأضاف: "المواقف المعلنة تشير إلى أن إسرائيل ستوقف هجماتها الصاروخية مقابل وقف الفصائل المسلحة لإطلاق الصواريخ؛ إلا أن التوتر الأمني بالحرم القدسي يمثل عاملا مهما لإشعال فتيل المواجهة العسكرية المقبلة بين الجانبين"، وفق تقديره.
وتابع عوض: "اندلاع مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل بغزة مسألة وقت واحتمالات التصعيد واردة وكبيرة جداً، خاصة أن جهود وسطاء التهدئة لم تحقق أي تقدم ولم تؤدي إلى أي تفاهمات يمكن أن تمنع المواجهة العسكرية".
وأشار إلى أن "إسرائيل ستركز في الفترة المقبلة على استعادة الهدوء مع غزة عبر مواجهة عسكرية محدودة، كما أنها ستقوم بضرب أهداف للفصائل الفلسطينية في سوريا، وهي الجبهة المفتوحة أمامها"، وفق تقديره.
هدوء "هش"
من جانبه، يرى المحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن "إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية جديدة للفصائل المسلحة بغزة"، مشيراً إلى أن الهدوء الحالي هش ونسبي ولا يمكن أن يدوم طويلاً بسبب الأوضاع بالحرم القدسي".
وأوضح الصواف، لـ "إرم نيوز"، أن "الاتهامات التي توجهها إسرائيل إلى حركة حماس والفصائل بغزة بالمسؤولية عن التوتر الأمني بالضفة الغربية ومع لبنان يمكن اعتباره مؤشرا قويا لإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين قريباً".
وأضاف: "إسرائيل تخطط لإطلاق عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة ستعود بالفائدة الأمنية والسياسية والعسكرية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وتمثل مخرجاً من العديد من الأزمات"، مستدركاً: "لكن هذه المواجهة ستكون محدودة"، وفق قوله.
وأشار الصواف، إلى أن "المواجهة العسكرية مع غزة ستخدم نتنياهو وستمكنه من تصدير الأزمات الداخلية لحكومته وتوجيهها نحو الملف الأمني"، متابعاً: "في المقابل تجري الفصائل المسلحة استعداداتها للتصعيد العسكري مع إسرائيل".
لا جولة تصعيد جديدة
وفي المقابل، يرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "إسرائيل وحماس غير معنيتان بجولة تصعيد جديدة، وأن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مناورة من الجانبين لعدم الانجرار نحو تصعيد أكبر عواقبه غير محسوبة".
وأوضح عوكل، لـ "إرم نيوز"، أن "الحكومة الإسرائيلية منشغلة بالعديد من الملفات الداخلية وبالتوتر الأمني الذي تشهده الضفة الغربية ومدنها، كما أنها غير معنية بتكرار سيناريو معركة حارس الأسوار التي اندلعت عام 2021، والذي واجهت فيه إسرائيل التوتر على جبهات عدة".
وبين المحلل السياسي، أن "المواجهة العسكرية لن تندلع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلا في حالة وجود حدث أمني كبير مرتبط بالمسجد الأقصى"، مبيناً أن الأحداث الحالية "لم ترتقِ إلى المستوى الذي يمكن أن يؤدي لمواجهة جديدة بين الطرفين".
وشدد عوكل، على أن "أي مواجهة عسكرية جديدة ستكون واسعة وستؤدي لخسائر كبيرة لدى الجانبين ولن تكون محسوبة النتائج"، مؤكداً أن الضغوط الدولية والإقليمية "ستؤدي إلى منع اندلاع جولة تصعيد جديدة في قطاع غزة".