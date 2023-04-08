هدوء حذر في غزة.. انتهاء التصعيد أم استعداد لجولة جديدة؟

وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي وتأكيد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد نية للتصعيد العسكري؛ إلا أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، أمر باستدعاء عدد غير محدد من جنود الاحتياط، الأمر الذي يعتبر مؤشراً لإمكانية اندلاع جولة تصعيد جديدة.

وبدورهم، أكد مسؤولون إسرائيليون، أن "جولة الغارات الإسرائيلية على غزة ولبنان انتهت طالما لم يتجدد إطلاق الصواريخ"، مؤكدين أن احتمالات عدم انتهاء جولة التصعيد الحالية لا تزال قائمة، وفق هيئة البث الرسمية "كان".

وقال هاليفي: "هذه فترة معقدة وسنواصل استخدام القوة حسب الضرورة ضد أي عدو وفي أي ساحة"، مضيفاً: "الجيش مستعد وجاهز وعازم على توفير الأمن لمواطني إسرائيل"، في إشارة لاستعداد إسرائيل للتصعيد العسكري.