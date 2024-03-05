شاهد من غزة: إسرائيل قصفت القبور في جباليا فتناثرت الجثث

قال المسن الفلسطيني محمود المزعنن (82 عاما) إن إسرائيل قصفت قبور القتلى بالصواريخ، في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تناثر الجثث في كل مكان.

وأشار إلى أن "هذا الفعل خارج عن نظام الأخلاق والدين والقيم الإنسانية".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "لم يترك بشرا ولا شجرا ولا حجرا إلا ودمره، ولن يترك غزة وسكانها من دون القضاء عليهم".

بدوره، قال عدنان البلعاوي (71 عاما) إن الجيش الإسرائيلي "يمارس عدوانا همجيا ضد المقابر في غزة، من خلال قصفها وتدميرها".