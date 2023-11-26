تقرير فرنسي: "الحرب الحقيقية" في غزة تبدأ بعد الهدنة‎

حذّر تقرير إخباري فرنسي اليوم من أنّ الحرب الحقيقية في غزة قد تبدأ فعليا بعد انتهاء الهدنة، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلفته الحرب وإلى "معركة الخبز والأمن" التي تسيطر على الغزيين مستقبلا.

وقال التقرير الذي نشره موقع "فرنس أنفو" إن ضغط الحصار الذي تفرضه إسرائيل وقوة التفجيرات طوال أسابيع الحرب يؤديان اليوم إلى تزايد انعدام الأمن في القطاع الفلسطيني.

ونقل التقرير شهادات عدد من أهالي القطاع الذين باتوا يخشون حربا جديدة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلال أيام الهدنة عاد كثير من الفلسطينيين لتفقد منازلهم شمال القطاع، حيث يسيطر الدمار ويتولى مدنيون فلسطينيون منع إعادة بيع المنتجات المسروقة من مقرات الأمم المتحدة.