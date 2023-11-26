تقرير فرنسي: "الحرب الحقيقية" في غزة تبدأ بعد الهدنة
حذّر تقرير إخباري فرنسي اليوم من أنّ الحرب الحقيقية في غزة قد تبدأ فعليا بعد انتهاء الهدنة، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلفته الحرب وإلى "معركة الخبز والأمن" التي تسيطر على الغزيين مستقبلا.
وقال التقرير الذي نشره موقع "فرنس أنفو" إن ضغط الحصار الذي تفرضه إسرائيل وقوة التفجيرات طوال أسابيع الحرب يؤديان اليوم إلى تزايد انعدام الأمن في القطاع الفلسطيني.
ونقل التقرير شهادات عدد من أهالي القطاع الذين باتوا يخشون حربا جديدة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخلال أيام الهدنة عاد كثير من الفلسطينيين لتفقد منازلهم شمال القطاع، حيث يسيطر الدمار ويتولى مدنيون فلسطينيون منع إعادة بيع المنتجات المسروقة من مقرات الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنّه "بالإضافة إلى التفجيرات في غزة، فإن اللاجئين المتراكمين في جنوب القطاع هم أيضًا ضحايا لانعدام الأمن، فالسكان يفتقرون إلى كل شيء، والسرقات تتزايد، ولم يعد هناك أي جهاز أمني حقيقي.
ويقول نبيل، وهو أحد سكان دير البلح: "أعتقد أن ضباط شرطة بملابس مدنية هم الذين يطلقون النار لتفريق الناس ومنع بيع المنتجات المسروقة".
ومن الواضح جدًا أن انعدام الأمن في غزة أصبح جزءًا من المشهد العام الآن، حيث يؤكّد نبيل: "لقد اعتدنا على التفجيرات، لقد عشت ست حروب، وهذه هي السابعة، لكن هذه الحرب مختلفة، إنه أمر جديد في هذه المنطقة حيث يسود التضامن دائمًا، حتى في أسوأ الأوقات".
ووفقا لما نقله التقرير حذّر نبيل من أن "الحرب الحقيقية ستبدأ بعد الحرب"، موضحا أنّه "حتى شراء كيس من الطحين أصبح محفوفًا بالمخاطر".
في المقابل يقول خالد، وهو من سكان المنطقة: "يجب أن يكون لديك مكان آمن لوضع كيس الطحين، لأن الناس يحاولون توقيف السيارات لأخذ أكياس الدقيق إن وجدت" وفق تعبيره.
وأشار تقرير "فرانس أنفو" إلى أن كيس الطحين الكبير يكلف 60 يورو (حوالي 63 دولارا) ولم يعد هناك خبز في بعض الأماكن، بسبب انعدام الغاز في المخابز، كما ارتفعت أسعار جميع المواد.
ويوضّح خالد: "لا نستطيع العثور على الملح، والسكر أصبح أغلى من ذي قبل"، فيما ارتفع سعر الحطب خمسة أضعاف منذ بداية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مؤكدا انّه يستخدم الخشب فقط لطبخ الطعام أو لتسخين المياه لأغراض الغسيل.
ونقل التقرير عن أسماء، المقيمة في خان يونس قولها: "حتى المنازل تتعرض للنهب من قبل لصوص، فلسطينيين مثلنا"، وتضيف أسماء بحسرة: "لقد سرقوا منزل أختي، وأخذوا التلفزيون، والأشياء التي يمكنهم إعادة بيعها"، مشيرة إلى أنّه لم يعد هناك ضابط شرطة، ولا أي إدارة في منطقتها التي كانت حركة "حماس" تقودها بشكل رئيس قبل بضعة أسابيع.
وتابعت أسماء: "عندما تنتهي الحرب، لن يكون هناك المزيد من الشرطة، ولن يكون هناك المزيد من الأمن"، وتلخص معضلة غزة بقولها: "من ناحية، إنها الحرب، ومن ناحية أخرى هناك اللصوص. وفي النهاية الناس هم الذين يدفعون فاتورة هذه الحروب" وفق ما نقل عنها التقرير.