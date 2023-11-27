ليبيا.. عقبة الاتفاق على قانون للانتخابات تحول دون تحديد موعدها‎

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن الإعلان عن موعد الانتخابات في ليبيا إلا بعد الاتفاق على قانون الانتخابات، وذلك خلال تصريح لوكالة "ريا نوفستي" الروسية.

وقال تكالة للوكالة الروسية خلال زيارته لموسكو: "هناك فرق كبير بين ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة (مدينة مغربية اجتمعت فيها لجنة مشتركة تضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى) وبين النسخة النهائية التي تم التصويت عليها".

وأضاف المسؤول الليبي: "الإعلان الدستوري تم انتهاكه. لذلك نحن نعترض على هذه النسخة ونلتزم بالنص الذي تم الاتفاق عليه في بوزنيقة"، دون أن يحدد بالضبط ما التغييرات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات.

وبحسب تكالة، فإن الخلافات حول قانون الانتخابات تؤثر على إعلان موعد الانتخابات، موضحا: "لا يمكن الإعلان عن موعد الانتخابات إلا بعد الاتفاق على قانون الانتخابات، ولا يمكن تحديد موعد لإجرائها إلا بعد إقراره".

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام ليبية عن خلافات بين أطراف سياسية في ليبيا حول عدد من النقاط في مشروع القانون الانتخابي أبرزها الشروط التي يجب أن تكون متوفرة عند المرشحين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، منها موضوع ازدواجية الجنسية أو الخدمة العسكرية والسجلات الجنائية.

وصوت مجلس النواب الليبي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخابات المجلس البرلماني، وردا على ذلك ذكر أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية أن نقاط مشروع القانون الذي صوت عليها أعضاء مجلس النواب تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها سابقا مع المجلس الأعلى للدولة.

وفي السابق، كانت اللجنة المشتركة "6 + 6"، التي تم إنشاؤها خصيصًا، والتي تتألف من ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في البلاد، تعمل على صياغة مشروع قانون الانتخابات واستغرق الأمر عدة أشهر.