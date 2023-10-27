جولة جديدة من "مفاوضات جدة".. هل تكون الأخيرة لإنهاء الحرب بالسودان؟

انطلقت بمدينة جدة السعودية مساء يوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 شهور في العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد.

وتزامن انطلاق جولة المفاوضات الجديدة مع تصعيد عسكري عنيف على الأرض، خصوصًا في إقليم دارفور، حيثُ أعلنت قوات الدعم السريع إسقاطها لمقر قيادة الجيش في "الفرقة 16"، بعد 3 أيام من المعارك المتتالية، كما اندلعت مواجهات أخرى في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

فرص نجاح كبيرة

وقال القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن فرص نجاح هذه الجولة في الوصول إلى اتفاق وقف الحرب تبدو كبيرة، نظرًا لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية وتفاقم الأزمات بالبلاد.

وأضاف صادق في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الجولة تختلف عن الجولات السابقة، من حيث التوقيت، مشيرًا إلى أن الطرفين يبدو أنهما أيقنا بأن استدامة الحرب تعني مزيدًا من الخراب والدمار وربما انقسام البلاد، وانقسام وسط الجيوش المتقاتلة.

وأوضح الصادق أن الدول الميسرة لعملية التفاوض رفعت تمثيلها الدبلوماسي في هذه الجولة، وهو ما يزيد درجة الجدية والحزم، بجانب دعم دول المحيط العربي والإفريقي لمنبر جدة عبر ممثلين بالحضور والمراقبة.