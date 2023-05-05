مفاوضات في جدة بين طرفي الصراع بالسودان

أعلن الجيش السوداني في بيان الجمعة، إرساله وفدا للتفاوض إلى جدة، وذلك في إطار المبادرة السعودية الأمريكية الهادفة إلى وقف العنف في السودان.

وقال الجيش في بيانه، إن وفده سيجري مباحثات في جدة مع وفد قوات الدعم السريع بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها، إن مفاوضات في مدينة جدة السعودية سيجريها طرفا الصراع السوداني.