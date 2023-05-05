مفاوضات في جدة بين طرفي الصراع بالسودان
أعلن الجيش السوداني في بيان الجمعة، إرساله وفدا للتفاوض إلى جدة، وذلك في إطار المبادرة السعودية الأمريكية الهادفة إلى وقف العنف في السودان.
وقال الجيش في بيانه، إن وفده سيجري مباحثات في جدة مع وفد قوات الدعم السريع بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها، إن مفاوضات في مدينة جدة السعودية سيجريها طرفا الصراع السوداني.
وذكرت القناة، إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا إلى جدة لبدء المفاوضات.
ويمثل وفد الجيش السوداني 3 ضباط وسفير، ويتكون وفد الدعم السريع من 3 ضباط، بحسب القناة.
ونقلت "العربية"، عن مبعوث البرهان دفع الله الحاج قوله، إن طرفي الصراع سيبحثان في جدة "مدة الهدنة في السودان، والممرات الآمنة".
من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تلقى الجمعة اتصالا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث ناقش الطرفان التطورات في السودان، مؤكدين ضرورة وقف التصعيد العسكري بين طرفي الصراع وإنهاء العنف.
كما ناقش الوزيران، المبادرة السعودية الأمريكية لاستضافة وفدين ممثلين لطرفي الصراع بالسودان في مدينة جدة، بهدف تهيئة أرضية للحوار لخفض مستوى التوترات وبما يضمن للشعب السوداني الأمن والاستقرار.