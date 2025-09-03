نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بـ"الضعيف" لعزمه الاعتراف بدولة فلسطين

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى إلى مهادنة الإرهاب الإسلامي من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يريد إطعام التمساح الإرهابي على أمل أن يؤجل التهامه لبلجيكا. إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها".

هذا الأسبوع، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ أراضٍ من الضفة الغربية كرد على رغبة العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.



