ما خيارات إسرائيل للتعامل مع التصعيد الأمني في غزة ولبنان؟‎‎

تباينت الآراء السياسية بشأن خيارات إسرائيل للتعامل مع التصعيد الأمني في قطاع غزة ولبنان، عقب قصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا عدة إثر إطلاق عشرات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

ورصد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية وقطاع غزة، ورد عليها بسلسلة من الغارات التي استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس جنوب لبنان وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "ليست لديه نية بالتصعيد العسكري وأنه سيرد على الهدوء بهدوء"، بينما أصدر رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، قرارا باستدعاء عدد غير محدد من قوات الاحتياط، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأمس الخميس أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حكومته ستتصرف بحزم رداً على الهجمات الصاروخية"، قائلاً في خطاب تلفزيوني له: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كل أعمال العدوان".

مواجهة جديدة

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية إن "التوتر الأمني الحالي يشبه الأحداث التي وقعت عام 2021 وأدت إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم حارس الأسوار".

وأوضح التقرير أن "التساؤلات الحالية تدور حول كيفية بدء المواجهة العسكرية الجديدة بين إسرائيل والفصائل المسلحة"، مضيفا: "يبدو أن هناك مخططا إيرانيا مع حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله لمواجهة جديدة مع إسرائيل".