ما خيارات إسرائيل للتعامل مع التصعيد الأمني في غزة ولبنان؟
تباينت الآراء السياسية بشأن خيارات إسرائيل للتعامل مع التصعيد الأمني في قطاع غزة ولبنان، عقب قصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا عدة إثر إطلاق عشرات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.
ورصد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية وقطاع غزة، ورد عليها بسلسلة من الغارات التي استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس جنوب لبنان وغزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "ليست لديه نية بالتصعيد العسكري وأنه سيرد على الهدوء بهدوء"، بينما أصدر رئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، قرارا باستدعاء عدد غير محدد من قوات الاحتياط، وفق وسائل إعلام عبرية.
وأمس الخميس أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حكومته ستتصرف بحزم رداً على الهجمات الصاروخية"، قائلاً في خطاب تلفزيوني له: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كل أعمال العدوان".
مواجهة جديدة
وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية إن "التوتر الأمني الحالي يشبه الأحداث التي وقعت عام 2021 وأدت إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم حارس الأسوار".
وأوضح التقرير أن "التساؤلات الحالية تدور حول كيفية بدء المواجهة العسكرية الجديدة بين إسرائيل والفصائل المسلحة"، مضيفا: "يبدو أن هناك مخططا إيرانيا مع حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله لمواجهة جديدة مع إسرائيل".
وبين التقرير العبري أن "هناك محاولات لاستغلال التوترات الأمنية في الحرم القدسي لخلق صراع جديد مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن ذلك هو الأمر نفسه الذي قامت به الفصائل المسلحة في غزة إبان عملية حارس الأسوار.
ووفق التقرير، فإن "إسرائيل تتعرض لتهديد بصراع متعدد الجبهات قد يشمل المجتمعات العربية داخلها"، لافتا إلى أن تواجد قيادة حماس في بيروت بالتزامن مع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لا يمكن أن يكون عن طريق الصدفة.
ثلاثة خيارات
ويرى المحلل السياسي نظير مجلي أن "لدى إسرائيل ثلاثة خيارات للتعامل مع التوتر الأمني الحالي مع لبنان وغزة"، مشيراً إلى أن الخلافات الداخلية لحكومة بنيامين نتنياهو تشكل عائقاً كبيراً أمام التحديات الأمنية لإسرائيل.
وأوضح مجلي في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "الخيار الأول يتمثل في مواجهة محدودة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بما يشبه العملية العسكرية التي اندلعت عام 2021 واستمرت عدة أيام فقط".
ورأى مجلي أن "هذا الخيار هو الأنسب بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الذي لا يرغب في الدخول بعمليات عسكرية واسعة على الجبهتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل يستفيد منها نتنياهو في صراعاته الداخلية والخارجية".
وأشار إلى أن "الخيار الثاني هو الاستمرار في السياسة الحالية للجيش المتمثلة بالرد على أي عملية إطلاق صواريخ سواء من غزة أو لبنان عبر قصف محدود لبعض الأهداف الهامشية، وبنطاق جغرافي محدود أيضاً".
واستدرك مجلي: "لكن اتساع رقعة الرد ستكون محكومة بزيادة التوتر الأمني واستمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، لافتاً إلى أن هناك محاولات من قبل فصائل فلسطينية لجر إسرائيل نحو مواجهة عسكرية جديدة.
أما الخيار الثالث، وفق مجلي، فيتمثل في "اغتيال شخصيات بارزة من الفصائل الفلسطينية سواء في لبنان أو سوريا أو غزة"، مؤكداً أن هناك مؤشرات إسرائيلية لإمكانية اللجوء لذلك دون الدخول في مواجهة عسكرية.
واستبعد أي "تصعيد عسكري على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان"، مرجعاً ذلك إلى أن حزب الله اللبناني لا يرغب بذلك، كما أن قيادة الجيش الإسرائيلي لا تريد مواجهة واسعة على عدة جبهات، وفق تقديره.
تحييد لبنان
ويقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن "خيارات إسرائيل محدودة بشأن التعامل مع التوتر الأمني الحالي"، مشيراً إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي تسعى لتحييد لبنان وحزب الله من أي مواجهة عسكرية مقبلة.
وأضاف إبراهيم لـ "إرم نيوز" أن "إسرائيل لا ترغب في مواجهة متعددة الجبهات الأمر الذي يدفعها للتعامل بخطوات مدروسة مع إطلاق الصواريخ تجاه أراضيها"، مؤكدا أن أي مواجهة عسكرية جديدة ستكون محصورة في قطاع غزة.
وأوضح أن "تضييق المواجهة سيسهل على إسرائيل تحقيق أهدافها، خاصة وأن التقديرات تشير إلى وجود قرارات غير معلنة من قبل المجلس الوزاري المصغر بشأن التوتر الحالي"، لافتاً إلى أن مستوى التصعيد الحالي مقبول لدى حماس وإسرائيل.
وتابع إبراهيم: "إسرائيل لا تريد الانجرار نحو تصعيد أكبر، والدخول في مواجهة عسكرية مرهون بتصعيد الأوضاع في الأيام المقبلة"، متابعا: "حماس بدورها لا ترغب بمواجهة عسكرية يكون مركزها قطاع غزة".
وبين أن "إسرائيل سترد خلال الفترة المقبلة على التصعيد العسكري داخل غزة وخارجها؛ ولكن في نطاق استهداف المنظمات الفلسطينية فقط"، مستكملا: "إسرائيل ستستهدف المسؤولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان".
ورجح إبراهيم أن "تلجأ حكومة نتنياهو وأجهزتها الأمنية لتأجيل المواجهة العسكرية مع حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة لفترة أخرى"، لافتا إلى أن ذلك من الخيارات المطروحة بقوة أمام القيادة الإسرائيلية.
خيار وحيد
من جهته، أكد الخبير بالشأن العسكري واصف عريقات أن "التقديرات تشير إلى اقتراب اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن ذلك يمكن اعتباره الخيار الوحيد أمام حكومة نتنياهو.
وأوضح عريقات لـ"إرم نيوز" أن "التوتر الحالي يشبه بدرجة كبيرة التوتر الأمني الذي سبق العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة عام 2021"، مستدركاً: "لكن ذلك يبقى مرهوناً بنجاح جهود وسطاء التهدئة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيركز في أي عملية عسكرية على قطاع غزة دون جر أي جبهة من الجبهات الأخرى لتلك المواجهة، خاصة الجبهة الشمالية مع لبنان والجبهة الداخلية المتعلقة بالسكان العرب داخل إسرائيل".
وبين عريقات أن "لبنان وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، الأمر الذي سيدفعهم للحيلولة دون تكرار إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن أي مواجهة مرتقبة ستكون مكلفة لجميع الأطراف، حسب تقديره.