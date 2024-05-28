أمريكا تعلق مساعدات غزة بعد تضرر الرصيف البحري

قالت شبكة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين، إن الجيش الأمريكي علّق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرا، بعد تضرر الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه على ساحل القطاع جراء الطقس السيئ، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الشبكة في تقريرها، نقلا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي وثالث من الأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي عن ذلك في وقت لاحق اليوم.

وبعد أن شنت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح هذا الشهر، انهار مستوى إيصال المساعدات بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن، وأصبح جنوب غزة الآن، كشماله، معرضًا بشكل متزايد لخطر المجاعة.

وكانت الولايات المتحدة أنهت إقامة هذا الرصيف بعد إعلان أصدره الرئيس جو بايدن في آذار/مارس، والهدف منه تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من طريق البر.